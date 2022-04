Hampden league round four scores

news, latest-news,

Cobden 8, 11, 15, 21, (21) Port Fairy 1, 2, 2, 3, (3) North Warrnambool 5, 7, 13, 16, (16) Hamilton 8, 15, 20, 26, (26) Terang Mortlake 11, 20, 25, 29, (29) Warrnambool 0, 1, 1, 3, (3) RANK TEAM P W L D B F A Pts % 1 North Warrnambool 4 3 0 0 0 120 44 12 272.73 2 South Warrnambool 4 3 1 0 0 151 64 12 235.94 3 Koroit 4 3 1 0 0 130 70 12 185.71 4 Terang Mortlake 4 2 2 0 0 85 72 8 118.06 5 Cobden 3 1 2 0 1 68 76 8 89.47 6 Hamilton 3 1 1 0 1 51 75 8 68.00 7 Camperdown 3 1 2 0 1 58 106 8 54.72 8 Port Fairy 4 1 3 0 0 31 113 4 27.43 9 Warrnambool 3 0 3 0 1 16 90 4 17.78 Cobden 7, 18, 25, 29, (29) Port Fairy 4, 8, 11, 15, (15) North Warrnambool 1, 6, 11, 15, (15) Hamilton 8, 12, 20, 29, (29) Terang Mortlake 10, 21, 26, 29, (29) Warrnambool 5, 10, 13, 18, (18) Portland 6, 9, 14, 21, (21) Camperdown 8, 15, 23, 30, (30) RANK TEAM P W L D B F A Pts % 1 Koroit 4 4 0 0 0 170 72 16 236.11 2 Cobden 4 3 1 0 0 95 72 12 131.94 3 Terang Mortlake 4 3 1 0 0 111 104 12 106.73 4 Camperdown 4 2 2 0 0 96 94 8 102.13 5 South Warrnambool 4 2 2 0 0 95 99 8 95.96 6 Warrnambool 4 2 2 0 0 82 92 8 89.13 7 Hamilton 4 2 2 0 0 84 103 8 81.55 8 Portland 4 1 3 0 0 96 102 4 94.12 9 Port Fairy 4 1 3 0 0 82 96 4 85.42 10 North Warrnambool 4 0 4 0 0 53 130 0 40.77 Cobden 20, 39, 57, 76, (76) Port Fairy 1, 3, 5, 6, (6) GOALS: Cobden: Jessica Bouchier 37, Grace Taylor 9 North Warrnambool 4, 11, 18, 25, (25) Hamilton 11, 24, 37, 46, (46) Terang Mortlake 8, 16, 24, 29, (29) Warrnambool 4, 10, 15, 22, (22) Portland 2, 4, 8, 10, (10) Camperdown 19, 32, 37, 52, (52) RANK TEAM P W L D B F A Pts % 1 Koroit 4 4 0 0 0 212 77 16 275.32 2 Cobden 4 3 0 1 0 204 77 14 264.94 3 Camperdown 4 3 0 1 0 162 99 14 163.64 4 Hamilton 4 3 1 0 0 143 109 12 131.19 5 North Warrnambool 4 2 2 0 0 117 126 8 92.86 6 Terang Mortlake 4 2 2 0 0 113 133 8 84.96 7 South Warrnambool 4 1 3 0 0 129 161 4 80.12 8 Warrnambool 4 1 3 0 0 100 138 4 72.46 9 Portland 4 0 4 0 0 81 166 0 48.80 10 Port Fairy 4 0 4 0 0 37 212 0 17.45 Cobden 8, 23, 30, 42, (42) Port Fairy 3, 12, 24, 31, (31) BEST: Cobden: Meagan Forth 3, Hannah Justin 2, Ally Jeffery 1; Port Fairy: Rochelle Winnen 3, Jessika Tobin-Salzman 2 GOALS: Cobden: Eliza Duynhoven 40, Hannah Justin 2; Port Fairy: Jessika Tobin-Salzman 26, Erin Giblin 5 North Warrnambool 7, 16, 27, 38, (38) Hamilton 8, 14, 21, 28, (28) BEST: North Warrnambool: Erin Maxwell 3, Sarah O'meara 1; Hamilton: Jess Crane 3, Gabrielle Redpath 2, Indiana Ryan 1 GOALS: North Warrnambool: Erin Maxwell 3; Hamilton : Indiana Ryan 19, Rosie Close 9 Terang Mortlake 5, 10, 18, 26, (26) Warrnambool 10, 18, 25, 32, (32) GOALS: Terang Mortlake: Linda Clifford 16, Maddison Chesshire 5; Warrnambool: Jessica Turland-Rhook 32 Portland 10, 22, 36, 44, (44) Camperdown 4, 5, 10, 18, (18) GOALS: Portland: Lauren Hockley 27, Stephanie Evans 17; Camperdown: Ava Nolan 7, Brodie Humphrey 5, Ruby Conheady 4 North Warrnambool 10, 19, 27, 31, (31) Hamilton 12, 21, 33, 38, (38) BEST: North Warrnambool: Grace Logan 3; Hamilton: Tahlia Ross 3 GOALS: North Warrnambool: Amy Hughes 16, Grace Logan 15; Hamilton: Tahlia Ross 22, Sophie Robinson 10, Casey Rook 6 Terang Mortlake 13, 24, 32, 41, (41) Warrnambool 5, 12, 21, 26, (26) GOALS: Terang Mortlake: Kristy Crawley 27, Tui Robertson 11, Zoe Barker 3; Warrnambool: Jessica Perry 12, Alana Rahui 9 Cobden 5, 11, 13, 16, (16) Port Fairy 3, 7, 20, 28, (28) GOALS: Cobden: Hannah Anderson 11, Gabrielle Beames 3, Siobhan Casey 2; Port Fairy: Lisa Ryan 13, Alana Umbers 11, Ashlyn Kent 4 Portland 12, 26, 40, 54, (54) Camperdown 3, 4, 9, 11, (11) BEST: Portland: Brianna Bensch 3, Megan Hol 1; Camperdown: Emily Helmore 3, Maggie Conheady 2, Hayley Dalton 1 GOALS: Portland: Jenna Oborne 26, Megan Hol 7; Camperdown: Maggie Conheady 9, Caitlyn Fitzgerald 2 RANK TEAM P W L D B F A Pts % 1 Portland 4 4 0 0 0 149 87 16 171.26 2 Port Fairy 4 4 0 0 0 116 83 16 139.76 3 South Warrnambool 4 2 1 0 0 153 102 8 150.00 4 Terang Mortlake 4 2 2 0 0 138 116 8 118.97 5 Hamilton 4 2 2 0 0 115 120 8 95.83 6 Koroit 4 2 2 0 0 116 100 4 116.00 7 Cobden 4 1 3 0 0 120 119 4 100.84 8 North Warrnambool 4 1 3 0 0 95 115 4 82.61 9 Warrnambool 4 1 3 0 0 105 128 0 82.03 10 Camperdown 4 0 3 0 0 65 202 0 32.18 North Warrnambool 3, 6, 9, 11, (11) Hamilton 7, 17, 23, 30, (30) BEST: North Warrnambool: Hollie Burgess 3; Hamilton: Casey Coote 3, Ellen Casey 2, Jessica Beattie 1 GOALS: North Warrnambool: ELLE KERMOND 10, Ashlea Doran 1; Hamilton: Elizabeth Goodman 22, Ebony Wilson 7, Mikaela McCallum 1 Cobden 8, 17, 21, 28, (28) Port Fairy 8, 17, 29, 35, (35) GOALS: Cobden: Grace Dawson 19; Port Fairy: Myra Murrihy 27, Bella Goudie 5, Alice Leddin 2, Grace Mitchem 1 Terang Mortlake 2, 6, 10, 12, (12) Warrnambool 12, 22, 32, 39, (39) GOALS: Terang Mortlake: Sophie Conheady 11, Chelsea Lucas 1; Warrnambool: Molly Quadroy 16, Natasha Turland-Rhook 16 Portland 7, 13, 17, 23, (23) Camperdown 5, 8, 14, 17, (17) GOALS: Portland: Not supplied; Camperdown: Melanie Van den Eynde 9 RANK TEAM P W L D B F A Pts % 1 Port Fairy 4 4 0 0 0 157 80 16 196.25 2 Koroit 4 2 1 0 0 120 61 8 196.72 3 Hamilton 4 3 1 0 0 116 77 8 150.65 4 Warrnambool 4 2 2 0 0 122 87 8 140.23 5 South Warrnambool 4 3 1 0 0 114 100 8 114.00 6 Cobden 4 2 2 0 0 118 108 8 109.26 7 Portland 4 1 2 1 0 97 99 6 97.98 8 Terang Mortlake 4 1 3 0 0 70 132 4 53.03 9 Camperdown 4 0 3 1 0 76 128 2 59.38 10 North Warrnambool 4 0 3 0 0 37 155 0 23.87 North Warrnambool 10, 25, 42, 55, (55) Hamilton 6, 16, 24, 38, (38) BEST: North Warrnambool: Ashlea Ferguson 3, Jordyn Murphy 2; Hamilton: Eve Duckmanton 3, Kyra McKinnis 1 GOALS: North Warrnambool: Victoria Grundy 35; Hamilton: Kelsey Lewis 20, Clare Crawford 18 Terang Mortlake 11, 26, 37, 47, (47) Warrnambool 9, 22, 37, 49, (49) GOALS: Terang Mortlake: Eboni Knights 25, Jacqui Arundell 22; Warrnambool: Amy Wormald 49 Cobden 16, 35, 52, 65, (65) Port Fairy 7, 18, 26, 32, (32) GOALS: Cobden: Molly Hutt 37 Emily Finch 18 Grace Taylor 10; Port Fairy: Tara Elliott 16 Emily Forrest 16 Portland 11, 21, 31, 42, (42) Camperdown 12, 29, 43, 55, (55) GOALS: Portland : Jessica Crow 21 Heidi JONES 21, Camperdown: Lily Eldridge 32 Krystal Baker 23 Warrnambool 4.3 7.5 14.8 21.14 (140) Terang Mortlake Bloods 3.2 5.4 6.6 7.9 (51) GOALS: Warrnambool: ; Terang Mortlake Bloods: BEST: Warrnambool: S. Cowling; Terang Mortlake Bloods: D. Hobbs PORTLAND v CAMPERDOWN South Warrnambool 5.2 8.3 13.6 15.6 (96) Koroit 1.3 4.7 7.8 8.15 (63) GOALS: South Warrnambool: J.Dye 4, D.Weir 3, S.Kelly 2, J.Henderson 1, A.Stevens 1, B.Beks 1, N.Thompson 1, R.henderson 1, J.Saunders 1; Koroit: S.Dobson 3, W.Couch 2, D.Mooney 1, J.Neave 1 BEST: South Warrnambool: N. Thompson; Koroit: T. McPherson Cobden 1.6 8.10 13.14 22.17 (149) Port Fairy 2.2 2.4 6.6 6.9 (45) GOALS: Cobden: T.Spokes 5, L.Smith 3, L.Hickey 3, L.Cahill 3, P.Pekin 2, O.Darcy 2, C.Koroneos 1, C.Darcy 1, T.Humphrey 1, G.Rooke 1; Port Fairy: T.Sullivan 3, O.Myers 1, D.Smith 1, B.Carroll 1 BEST: Cobden: G. Rooke; Port Fairy: T. Sullivan North Warrnambool Eagles 6.3 8.6 13.10 19.14 (128) HKFNC 0.2 3.5 5.7 6.10 (46) GOALS: North Warrnambool Eagles: S.Morter 6, D.parish 5, A.Wines 3, J.Greene 1, L.Wines 1, H.Keast 1, D.johnstone 1, T.Keast 1; HKFNC: H.Cook 1, L.Uebergang 1, B.Hicks 1, D.Russell 1, Z.Burgess 1, T.Morris 1 BEST: North Warrnambool Eagles: A. Wines; HKFNC: R. Gill South Warrnambool 0.2 2.6 3.9 7.14 (56) Koroit 1.1 1.2 3.2 3.3 (21) GOALS: South Warrnambool: J.O'Sullivan 2, P.Doukas 2, T.Freitag 1, X.Beks 1, X.Farley 1; Koroit: M.Bunney 2, M.Bradley 1 BEST: South Warrnambool: J. O'Sullivan; Koroit: J. Coghlan west Cobden 10.5 18.12 25.19 33.22 (220) Port Fairy 0.0 0.0 0.0 2.0 (12) GOALS: Cobden: M.Koroneos 10, J.Rock 3, S.Darcy 3, A.Courtney 2, J.McLeod 2, N.Koroneos 2, T.Marshall 2, S.Fisher 2, L.Pekin 2, N.Kemp 1, J.McVilly 1, N.Nieuwenhuizen 1, L.Taylor 1; Port Fairy: M.Shanley 2 BEST: Cobden: S. Darcy; Port Fairy: C. Frost PORTLAND v CAMPERDOWN North Warrnambool Eagles 1.3 5.4 8.5 11.7 (73) HKFNC 0.1 1.5 2.8 4.11 (35) GOALS: North Warrnambool Eagles: J.Burke 6, R.McDowall 3, B.Kelp 1, A.Sinclair 1; HKFNC: A.Martin 2, T.Cogger 1, J.Pike 1 BEST: North Warrnambool Eagles: A. Sinclair; HKFNC: H. Mcginley Warrnambool 1.3 5.8 12.14 21.26 (66) Terang Mortlake Bloods 0.2 0.5 1.12 3.19 (19) GOALS: Warrnambool: ; Terang Mortlake Bloods: BEST: Warrnambool: H. Donnelly; Terang Mortlake Bloods: C. Cardwell Warrnambool 4.7 7.12 12.17 15.22 (112) Terang Mortlake Bloods 0.1 0.2 0.2 0.3 (3) GOALS: Warrnambool: H.Fleming 2, C.Hoffmann 2, J.Bateman 2, J.Cawthorn 2, A.Sztynda 2, J.Dowling 1, P.Da Ros 1, J.Lang 1; Terang Mortlake Bloods: BEST: Warrnambool: J. Cawthorn; Terang Mortlake Bloods: J. Brown Portland 10.4 22.7 25.15 32.19 (211) Camperdown 0.0 0.0 0.4 2.4 (16) GOALS: PFNCC: N.Mckindley 4, B.Field 4, C.Rawlings 4, D.Campbell 3, B.Schwarz 2, J.Park 2, C.Harvey 2, D.Skinner 2, A.Graham 1, M.stephens 1, K.Purcell 1, H.Reynolds 1, D.Reeves 1, M.Zeunert 1; Camperdown: BEST: PFNCC: N. Mckindley; Camperdown: E. Baker Cobden 3.4 3.6 10.10 14.11 (95) Port Fairy 1.0 2.1 2.2 2.6 (18) GOALS: Cobden: I.McVilly 3, N.Sinnott 3, R.Unwin 3, T.Roberts 2, T.Quarrell 1, A.Molan 1, J.Robertson 1; Port Fairy: J.Sobey 1, R.Edwards 1 BEST: Cobden: I. McVilly; Port Fairy: C. Henderson Koroit 1.1 3.5 3.10 7.11 (53) South Warrnambool 1.3 4.6 6.7 7.10 (52) GOALS: Koroit: L.Hinkley 2, C.Byrne 2, M.Lloyd 2, C.McDonald 1; South Warrnambool: H.Rhodes 2, O.Smith 1, H.Black 1, F.Wilkinson 1, R.Thomas 1 BEST: Koroit: A. Vickery; South Warrnambool: D. Thornton North Warrnambool Eagles 3.1 6.5 9.6 9.7 (61) Hamilton Kangaroos 4.1 6.2 6.5 8.9 (57) GOALS: North Warrnambool Eagles: J.Murphy 3, W.Grundy 1, M.O'Neill 1, N.Greene 1, D.McKenzie 1, J.Johnstone 1, F.Onthaisong 1; Kangaroos/HKFNC U18 Boys: V.Huf 3, N.Krause 1, B.Potter 1, D.White 1, C.Alexander 1, W.Povey 1 BEST: North Warrnambool Eagles: M. Arms; Kangaroos/HKFNC U18 Boys: D. White Camperdown 3.1 3.2 4.3 6.6 (42) PFNCC 1.0 2.2 4.2 4.2 (26) GOALS: Camperdown U14 Boys: P.Hassett 3, F.Tolland 1, C.Londregan 1, J.Mahony 1; PFNCC U14 Boys: T.Hegarty 2, K.Nicholls 2 BEST: Camperdown U14 Boys: T. Hinkley; PFNCC U14 Boys: J. Payne

