Scores from round five of the Warrnambool and District league

Old Collegians 2.4 5.6 8.9 11.12 (78) Timboon Demons 1.2 2.5 3.6 5.7 (37) GOALS: Old Collegians: M.Riddell 4, M.Lenehan 4, B.England 1, N.Wallace 1, H.White 1; Timboon Demons: S.Negrello 3, J.Fowler 2 BEST: Old Collegians: T.Lewis, M.Riddell, E.Barker, H.Hall, H.White, K.Bidmade; Timboon Demons: G.Dwyer, C.Dower, C.Trotter, S.Newey, T.Thorburn, H.Stansfield Dennington 1.3 1.3 1.3 1.3 (82) Allansford 3.1 3.1 3.1 3.1 (38) GOALS: Dennington: B.Thornton 2, J.Stapleton 2, J.Brown 2, J.Noonan 1, B.Baker 1, L.Campbell-Gavin 1, T.Noonan 1, J.Garner 1; Allansford: BEST: Kolora-Noorat 2.0 5.4 8.4 11.7 (73) Merrivale 5.5 5.5 7.9 8.10 (58) GOALS: Kolora-Noorat: S.Boyd 4, P.Baker 3, G.Beasley 1, F.Beasley 1, B.Fraser 1, T.Glennen 1; Merrivale: N.Krepp 3, B.Conboy 2, F.Wilkinson 1, B.McCutcheon 1, O.Doukas 1 BEST: Kolora-Noorat Seniors: F.Beasley, S.Boyd, B.O'Sullivan, B.Fraser, J.Moloney, J.Dillon; Merrivale Seniors: B.McCutcheon, S.Barnes, J.Fary, J.Gleeson, W.Lenehan, J.Bermingham Panmure 6.6 12.6 22.11 25.13 (163) South Rovers 0.2 1.4 1.7 5.10 (40) GOALS: Panmure: L.McLeod 7, Z.Reeves 5, J.Moloney 2, W.Pomorin 2, I.Sinnott 2, B.Purcell 2, P.Ryan 1, T.Wright 1, P.Mahony 1, L.Kew 1, J.Taylor 1; South Rovers: M.Picken 2, T.Harman 1, T.Ryan 1, K.Lenehan 1 BEST: Panmure: W.Pomorin, L.McLeod, J.Moloney, Z.Reeves, B.Gedye, B.Purcell; South Rovers Seniors: K.Lenehan, C.Mailes, L.Coughlan, A.Seabrook, J.Dalton, T.Bowman Nirranda 8.1 11.1 13.1 17.3 Russells Creek 1.0 5.6 7.8 12.10 GOALS: Nirranda: J.Stacey 4, J.Spokes 3, D.Lees 2, D.Craven 2, J.Willsher 2, A.Rosolin 2, J.Folkes 1, J.Lee 1; Russells Creek: D.Nicholson 4, J.Chatfield 3, C.Templeton 2, T.Smith 1, S.Grinter 1, D.Herbertson 1 BEST: Nirranda: M.Lloyd, D.Craven, E.Harvey-Cleary, L.Weel, J.Willsher, A.Rosolin; Russells Creek: D.Burns, D.Nicholson, B.Rudland-Castles, P.Chatfield, T.Wason, S.Grinter Panmure 3.2 7.5 11.7 13.10 (88) South Rovers 0.0 2.0 3.2 4.6 (30) GOALS: Panmure: H.Turnham 3, B.Belleville 2, D.Meade 2, C.Hooley 1, J.Cook 1, J.Parsons 1, T.Ruddell 1, D.Bourke 1, A.Meade 1; South Rovers: L.Kelly 2, S.Nicolson 1, M.Edwards 1 BEST: Panmure Reserves: H.Turnham, J.Parsons, J.Cook, B.Belleville, B.Cook, A.Meade; South Rovers: A.Koutsoukis, C.Dwyer, J.Bell, M.McMillan, S.Nicolson, J.Heard Merrivale 4.0 7.2 10.3 12.5 (77) Kolora-Noorat 0.3 1.3 1.4 2.4 (16) GOALS: Merrivale: W.Flaherty 3, M.Stewart 3, J.Keilar 2, T.McLean 1, E.Andrawos 1, B.Mulcahy 1, T.Murphy 1; Kolora-Noorat: N.Glennen 1, S.Hutchinson 1 BEST: Merrivale: J.Henderson, T.Murphy, E.Andrawos, S.Doukas, J.Carroll, M.Stewart; Kolora-Noorat: C.McLean, M.Wyss, T.Harris, A.Williams, J.Sinnott, J.Aitken Allansford 4.0 5.3 6.8 8.8 (56) Dennington 0.2 2.2 3.2 3.5 (23) GOALS: Allansford: J.Ellis 2, J.Medley 2, T.Knowles 1, N.Van Ginneken 1, S.Kilpatrick 1, J.Van Ginneken 1; Dennington: B.Rees 1, M.Jones 1, P.Douglas 1 BEST: Allansford: J.Kirkwood, L.Campbell, M.Walkley, J.Medley, T.Mott, J.Cardona; Dennington: M.Jones, B.Hadden, N.McLaren, J.Lewis, S.Palmer, L.Byrne Old Collegians 5.4 7.6 11.8 16.11 (107) Timboon Demons 1.0 2.1 2.1 2.2 (14) GOALS: Old Collegians: B.Keane 5, C.Duro 3, D.Moloney 3, B.Brooks 2, J.Telford 1, L.Dwyer 1, H.Jenkins 1; Timboon Demons: C.Collins 1, B.Mitchell 1 BEST: Old Collegians: B.Brooks, H.Jenkins, L.Couch, C.Duro, L.Dwyer, B.Keane; Timboon Demons: S.Vanner, B.Mitchell, J.Doolan, C.Merrett, R.van Ginkel, D.Shanahan Nirranda 3.1 7.3 8.3 13.5 (83) Russells Creek 0.2 0.5 1.10 1.10 (16) GOALS: Nirranda: A.Searle 7, L.Loveday 1, T.Coates 1, A.Glennen 1, J.Ryan 1, P.Lee 1, J.McLaren 1; Russells Creek: M.Askew 1 BEST: Nirranda: R.Couch, A.Searle, L.Cook, A.Glennen, M.Horsnell, J.Grayland; Russells Creek: D.McDonough, B.Melican, M.Askew, C.Mifsud, A.Rook, H.Kilpatrick" Russells Creek 4.2 7.7 11.9 15.11 (101) Nirranda 0.2 0.2 1.2 1.2 (8) GOALS: Russells Creek: J.Chatfield 4, J.Chatfield 3, R.Murcott 3, D.Shircore 3, A.Lay 2; Nirranda: J.Matthews 1 BEST: Russells Creek: J.Chatfield, D.Hoye, R.Murcott, M.Folima, D.Shircore, A.Lay; Nirranda: J.Matthews, O.Delaney, J.Croft, A.Parsons, L.Loveday, M.McKenzie Timboon Demons 3.0 4.4 6.5 8.5 (53) Old Collegians 2.2 3.4 4.4 8.4 (52) GOALS: Timboon Demons: J.Matthews 4, I.Bedggood 2, S.McVilly 1, Z.Kerr 1; Old Collegians: J.Cleaver 2, F.Timms 1, W.McConnell 1, E.Dempsey 1, C.Ferris 1, J.Douglas 1, T.Morrison 1 BEST: Timboon Demons: J.Matthews, N.Deppeler, M.Wallace, Z.Kerr, D.Shanahan, S.McVilly; Old Collegians: J.Douglas, J.Cleaver, F.Timms, W.McConnell, N.Payne, N.Greene Kolora-Noorat 2.6 6.8 8.10 12.13 (85) Merrivale 0.0 0.1 2.2 2.2 (14) GOALS: Kolora-Noorat: J.Brooks 3, C.Kavanagh 2, D.Barbary 1, D.Vick 1, J.Bateman 1, L.Castersen 1, J.Pekin 1, H.Stuart 1, I.Cootesmith 1; Merrivale: F.Mitchem 1, R.Miller 1 BEST: Kolora-Noorat: J.Brooks, C.Kavanagh, D.Barbary, E.Wyss, D.Vick, L.Castersen; Merrivale: H.Stinchcombe, J.Mahony - Gilchrist, J.Kelson, J.Musico, P.Gleeson, F.Mitchem Dennington 1.1 1.3 2.4 5.4 (34) Allansford 0.2 3.2 3.2 3.2 (20) GOALS: Dennington: P.McCosker 2, I.Baker 1, H.Hose 1, C.Vickery 1; Allansford: S.Bell 1, J.Van Ginneken 1, H.Porter 1 BEST: Dennington: D.Davidson, B.Barton, I.Baker, F.Onthaisong, H.Allen, R.Thomas; Allansford: R.Swan, S.Hawkins, I.Draffen, J.Van Ginneken, A.Vickery, J.Boyle Timboon Demons 3.6 6.11 6.17 6.17 (53) Old Collegians 0.0 0.0 1.0 1.2 (8) GOALS: Timboon Demons: J.Ferguson 2, N.Ellemor 2, R.Mottram 1, F.Castledine 1; Old Collegians: P.van de Camp 1 BEST: Timboon Demons: F.Castledine, I.Jones, N.Ellemor, W.Te Nana-Rodgers, M.Rantall, J.Makin; Old Collegians: R.O'Brien, M.Couch, B.Wakely, T.Clarke, E.Place Merrivale 3.3 6.4 9.7 11.9 (75) Kolora-Noorat 1.2 1.4 1.5 2.6 (13) GOALS: Merrivale: M.Bryce 3, R.Wallace 3, J.Moore 2, W.Keutenius 1, J.Goodwin 1, T.Knowles 1; Kolora-Noorat: I.Cootesmith 1, T.Kenna 1 BEST: Merrivale: E.Peake, S.Conboy, F.McLean, R.Wallace, M.Bryce, J.Goodwin; Kolora-Noorat: T.Kenna, W.Kenna, H.Molan, M.Kavanagh, L.Cootesmith, A.Curran Russells Creek - - - - (134) Nirranda - - - - (0) GOALS: Russells Creek: R.Murcott 7, K.Chatfield 2, K.Pettit 2, S.Harison 1, I.Goodwin 1, J.Jenkins 1, O.Sharp 1, D.Stokes 1, A.Earnshaw 1, A.White 1, C.Hoye 1 BEST: Russells Creek: D.Stokes, J.Jenkins, R.Murcott, C.Hoye, L.McIlroy, O.Sharp; Nirranda: C.O'Leary, J.Fleming, H.Nevill, E.Young, S.Godber, E.Heron Allansford 2.4 4.5 5.8 7.14 (56) Dennington 0.0 0.0 0.0 0.0 (0) GOALS: Allansford: J.Robson 4, C.Overweter 2, L.Draffen 1 BEST: Allansford: L.Byron, J.Robson, H.van Rooy, C.Overweter, D.Campbell, L.Draffen; Dennington: R.Sheppard, T.Yates, R.Walters-McCosker, B.Allen, L.Phillips, T.McKenna Kolora Noorat -, -, -, -, (23) Merrivale -, -, -, -, (81) BEST: Kolora Noorat: Merrivale: Maya Netherway 3 Jocelyn McDonald 2 Sarah Moloney 1 Panmure 15, 32, 46, 59, (59) South Rovers 8, 17, 25, 36, (36) BEST Panmure: Millie Mahony 3 Jessica Rohan 2 Amelia Bant 1 South Rovers: Nadine Porter 3 Keziah Freeman 2 Stephanie Jenkins 1 GOALS Panmure: Millie Mahony 39 Abby Sheehan 20 South Rovers: Lena Wright 27 Bridget Hampton 9 Old Collegians 11, 19, 28, 34, (34) Timboon 9, 18, 22, 31, (31) BEST Old Collegians: Georgia Murray 3 Chloe Williams 2 Madi Mutch 1 Timboon: Ashlee Finch 3 Tessa Poot 2 Hollie Castledine 1 GOALS Old Collegians: Sheridan Krause 20 Georgia Murray 14 Timboon: Macy Gale 18 Hidden Player 13 Allansford 7, 17, 22, 36, (36) Dennington 12, 25, 34, 44, (44) BEST Allansford: Keely Price 3 Georgia Martin 2 Hidden Player 1 Dennington: Bec Dekazos 3 Bonnie Williamson 2 Hidden Player 1 GOALS Allansford: Tessa Jewell 16 Hidden Player 11 Georgia Martin 9 Dennington: Zoe Fleming 18 Molly Evans 16 Rachael Waterson 7 Bonnie Williamson 3 Nirranda 16, 39, 61, 75, (75) Russells Creek 4, 10, 12, 17, (17) BEST Nirranda: Lisa Anders 3 Amanda Gilbert 2 Joanna Couch 1 Russells Creek: Stacy Dunkley 3 Jessica Quinlivan 2 GOALS Nirranda: Amanda Gilbert 55 Chelsea Quinn 20 Russells Creek: Bonnie Winter 7 Brooke herbertson 7 Hidden Player 3 A reserve Old Collegians 3, 14, 23, 28, (28) Timboon 4, 10, 14, 28, (28) BEST Old Collegians: Tamara Bull 3 Cassidy Waller 1 Timboon: Hidden Player 3 Liv Williams 2 Hidden Player 1 GOALS Old Collegians: Hannah Vandecamp 13 Maddie O'Flynn 11 Nicole Thompson 4 Timboon: Laura Rosolin 23 Hidden Player 5 Panmure 13, 25, 37, 42, (42) South Rovers 5, 8, 15, 27, (27) BEST Panmure: Jess Jones 3 Stephanie Jamieson 2 Kelsey Barling 1 South Rovers: Asha Roche 3 Demi Holmes 2 Flynn Gleeson 1 GOALS Panmure: Stephanie Jamieson 27 Tess McKenzie 15 South Rovers: Madison Hirst 14 Asha Roche 12 Grace Downie 1 Nirranda 6, 19, 30, 37, (37) Russells Creek 6, 9, 12, 15, (15) BEST Nirranda: Taylah Willsher 3 Maddie Hunger 2 Paige Haberfield 1 Russells Creek: Melina Kelson 2 GOALS Nirranda: Rebecca Young 16 Paige Haberfield 15 Brooke R Haberfield 6 Russells Creek: Hidden Player 6 Mackenzie Van der Starre 5 Kiara Dannatt 2 Paige Bell 2 Allansford 11, 19, 27, 31, (31) Dennington 3, 9, 10, 14, (14) BEST Allansford: Chantelle Quigley 3 Sophie Jewell 2 Sarah Neeson 1 Dennington: Maddison Buchtmann 3 Hidden Player 2 Mila Douglas 1 GOALS Allansford: Kate Schultz 21 Donna Chatfield 10 Dennington: rebecca Rea 6 Caitlin Doukas 4 Nikeeda Katsaros Kolora Noorat 4, 9, 16, 20, (20) Merrivale 7, 16, 25, 32, (32) BEST Kolora Noorat: Sophie Shaw 3 Grace Mugavin 1 Merrivale: Caitlin O'GRADY 3 Ashlan Noonan 2 Jennifer Netherway 1 GOALS Kolora Noorat: Grace Mugavin 16 Katherine Sloane 4 Merrivale Jennifer Netherway 17 Ashlan Noonan 15 Panmure 16, 27, 41, 54, (54) South Rovers 1, 5, 8, 10, (10) BEST Panmure: Cheyenne Rohan 3 Tori Hose 2 Hannah O'Sullivan 1 South Rovers: Maryke Ralph 3 Aimee Finlayson 2 Phoebe Anastassiou 1 GOALS Panmure: Hannah O'Sullivan 34 Georgia Daly 20 South Rovers: Rebecca/Bec Maclean 7 Aimee Finlayson 3 Kolora Noorat 6, 8, 10, 12, (12) Merrivale 16, 32, 47, 64, (64) BEST Kolora Noorat: Sophie Pearson 3 Abbey Carlin 2 Zoe Bouchier 1 Merrivale: Sarah Fogarty 3 Lisa Dillon 2 Chelsea Taylor 1 GOALS Kolora Noorat: Gabrielle Lenehan 8 Zoe Bouchier 4 Merrivale: Lisa Dillon 47 Jane Fish 17 Allansford 9, 16, 25, 32, (32) Dennington 7, 14, 15, 19, (19) BEST Allansford: Sonia Arms 3 Amber Sanderson 2 Cassie Edwards 1 Dennington: Gabrielle Hose 3 Claudia Richardson 2 Hidden Player 1 GOALS Allansford: Hidden Player 13 Jordan Muller 10 Katie Monigatti 9 Dennington: Amity Brookes 8 Nikeeda Katsaros 8 Hidden Player 3 Old Collegians 6, 10, 15, 17, (17) Timboon 7, 11, 15, 20, (20) BEST Old Collegians: Delaney Waller 3 Rhiarna Gee 2 Emily Thomas 1 Timboon: Tara Anderson 3 Nicole Burvill 2 Emily Walsh 1 GOALS Old Collegians: Delaney Waller 13 Rhiarna Gee 4 Timboon: Nicole Burvill 9 Mikayla Zanker 8 Sarah Woods 3 Nirranda 8, 17, 24, 35, (35) Russells Creek 10, 17, 21, 26, (26) BEST Nirranda: Chelsea Carlin 3 Lucretia Bell 2 Brooke A Haberfield 1 Russells Creek: Georgia Collins 3 Paige Bell 2 Maggie Johnson 1 GOALS Nirranda: Chelsea Walsh 19 Brooke A Haberfield 9 Emma Keogh 7 Russells Creek: Chloe Lowery 16 Paige Bell 10 Old Collegians 10, 20, 25, 31, (31) Timboon 3, 10, 12, 15, (15) Allansford 12, 27, 42, 55, (55) Dennington 3, 6, 8, 8, (8) Panmure 12, 21, 33, 43, (43) South Rovers 12, 16, 22, 29, (29) Kolora Noorat 4, 16, 20, 23, (23) Merrivale 10, 21, 27, 37, (37) Nirranda 2, 4, 4, 8, (8) Russells Creek 13, 24, 34, 44, (44) Old Collegians 6, 8, 12, 16, (16) Timboon 0, 2, 5, 10, (10) Panmure 2, 3, 7, 9, (9) South Rovers 6, 14, 22, 28, (28) Kolora Noorat 4, 10, 13, 16, (16) Merrivale 3, 8, 12, 19, (19) Nirranda 3, 8, 13, 18, (18) Russells Creek 6, 12, 18, 21, (21) Allansford 4, 17, 29, 39, (39) Dennington 2, 2, 2, 3, (3) Panmure 2, 5, 9, 11, (11) South Rovers 2, 4, 5, 6, (6) Kolora Noorat 4, 8, 10, 13, (13) Merrivale 2, 5, 10, 13, (13) Allansford 3, 7, 11, 13, (13) Dennington 8, 10, 12, 20, (20) Old Collegians 0, 0, 0, -, (0) Timboon 1, 3, 7, -, (7) Nirranda 1, 3, 6, 7, (7) Russells Creek 5, 6, 8, 11, (11)

