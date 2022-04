WDFNL round four results, scores

news, latest-news,

FOOTBALL Seniors Nirranda 0.2 0.2 1.5 5.10 (40) Merrivale 2.2 3.3 4.4 5.4 (34) GOALS: Nirranda: D.Craven 2, D.Lees 1, J.Spokes 1, J.Stacey 1; Merrivale: N.Krepp 2, S.Barnes 1, J.Wilson 1, B.McCutcheon 1. BEST: Nirranda: J. Stacey; Merrivale: M. Sandow South Rovers 2.7 7.10 9.12 16.14 (110) Old Collegians 3.5 3.5 6.6 7.6 (48) GOALS: South Rovers: T.Ryan 8, K.Lenehan 2, T.Bowman 1, S.Williams 1, J.Fedley 1, T.Wood 1, H.Boyd 1, J.Dalton 1; Old Collegians: M.Riddell 3, B.England 2, M.Lenehan 1, J.Brooks 1 BEST: South Rovers: T. Harman; Old Collegians: M. Crosier Panmure 4.6 6.9 10.11 12.11 (83) Russells Creek 0.3 1.5 6.9 11.16 (81) GOALS: Panmure: W.Pomorin 3, Z.Reeves 2, I.Sinnott 2, T.Murnane 2, D.Roache 1, L.McLeod 1, P.Mahony 1; Russells Creek: S.Alberts 2, B.Rudland-Castles 2, J.chatfield 2, D.Nicholson 2, L.Mckane 1, W.Mcphee 1, D.Burns 1. BEST: Panmure: M. Colbert; Russells Creek: D. Nicholson Kolora-Noorat 2.1 7.5 11.7 13.11 (89) Allansford 3.1 3.5 4.6 6.8 (44) GOALS: Kolora-Noorat: B.Fraser 4, J.Moloney 2, P.Baker 2, J.Wallace 2, H.Darcy 1, L.McConnell 1, S.Judd 1; Allansford: R.Hare 2, L.Lusher 1, C.Bellman 1, L.Nowell 1, J.Baker 1 BEST: Kolora-Noorat: J. Moloney; Allansford: T. Membrey Dennington 2.3 8.7 10.11 14.15 (99) Timboon Demons 1.1 2.3 3.9 3.9 (27) GOALS: Dennington: J.Stapleton 5, J.Garner 2, L.Campbell-Gavin 1, S.Fogarty 1, B.Baker 1, S.Lee 1, J.Brown 1, J.Lock 1. BEST: Dennington: S. Curtis; Timboon Demons: H. Mackley Reserves Russells Creek 8.1 (49) Panmure 7.7 (49) GOALS: Russells Creek: D. McDonough 2, C. Robertson 2, J. Barclay 1, D. Jongebloed 1, B. Melican 1, M. Clark 1; Panmure: J. Hose 3, T. Gardiner 1, L. Lyons 1, T. Reeves 1, T. Ruddell 1 BEST: Russells Creek: Z. Welsford, D. McDonough, A. Rook, M. Clark, C. Robertson, M. Askew; Panmure: B. Cook, T. Sinnott, J. Hose, T. Gardiner, L. Hynes, P. Ryan Timboon Demons 1.0 4.2 6.4 6.5 (41) Dennington 2.5 2.8 3.12 4.13 (37) GOALS: Timboon Demons: T.Tickner 3, J.Stapleton 2, L.Rosolin 1; Dennington: P.Douglas 1, M.Sciascia-Kennedy 1, E.Rhyne 1, D.Davidson 1 BEST: Timboon Demons: K. Kelly; Dennington: L. Byrne Merrivale 2.2 4.3 4.3 6.5 (41) Nirranda 2.0 3.0 5.2 5.2 (32) GOALS: Merrivale: J.king 3, C.Beveridge 1, R.Mcconnell 1, T.Murphy 1; Nirranda: G.Ryan 2, P.Lee 1, J.Ryan 1, J.Lee 1 BEST: Merrivale: J. Carroll; Nirranda: J. Lee South Rovers 2.2 4.6 6.7 10.9 (69) Old Collegians 0.3 0.4 2.5 3.6 (24) GOALS: South Rovers: L.Coughlan 4, A.Koutsoukis 2, K.Picken 1, L.Ryan 1, J.Heard 1; Old Collegians: I.Frusher 1, H.Jenkins 1, T.Barling 1 BEST: South Rovers: L. Coughlan; Old Collegians: R. Fox Allansford 0.2 0.5 2.7 4.7 (31) Kolora-Noorat 0.1 1.1 1.3 4.5 (29) GOALS: Allansford: N.Murdila 3, N.Van Ginneken 1; Kolora-Noorat: E.Lee 1, N.David 1, P.Glennen 1 BEST: Allansford: C. Mclean; Kolora-Noorat: A. Williams NETBALL A Grade Merrivale 33 def by Nirranda 50 Russells Creek 22 def by Panmure 55 South Rovers 48 def Old Collegians 39 Dennington 38 defTimboon Demons 37 Allansford 63 def Kolora Noorat 25 A Reserve Merrivale 26 drew Nirranda 26 Russells Creek 25 drew Panmure 25 South Rovers 24 def Old Collegians 22 Dennington 43 def Timboon Demons 31 Allansford 52 def Kolora Noorat 20 B Grade Merrivale 32 def Nirranda 29 Russells Creek 32 def Panmure 21 South Rovers 13 drew Old Collegians 13 Dennington 23 def by Timboon Demons 30 Allansford 38 def Kolora Noorat 12 17 & Under Merrivale 42 def Nirranda 22 Russells Creek 54 def Panmure 16 South Rovers 5 def by Old Collegians 44 Dennington 15 def by Timboon Demons 34 Allansford 35 def by Kolora Noorat 38 15 & Under Merrivale 22 def Nirranda 3 Russells Creek 21 def Panmure 14 South Rovers 20 def by Old Collegians 23 Dennington 13 drew Timboon Demons 13 Allansford 26 def Kolora Noorat 19 13 & Under Merrivale 20 def Nirranda 10 Russells Creek 15 def by Panmure 19 South Rovers 12 def Old Collegians 1 Dennington 21 defTimboon Demons 4 Allansford 17 def Kolora Noorat 12

