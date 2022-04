news, latest-news,

Please note: There is a new scoring system Australian Community Media, leagues and clubs are navigating. There will be some holes as issues are ironed out. Read more here. WARRNAMBOOL AND DISTRICT LEAGUE FOOTBALL SENIORS Nirranda 18.21 (129) def Allansford 3.8 (26) BEST: Nirranda: Danny Craven, John Paulin, James Willsher, Jeremy Stacey, Reagan Nutting, Bronte McCann. Allansford: Luke Nowell, Lachie Lusher, Bradley Edge, Zavier Mungean, Harrison Searle, Benjamin Carlin. GOALS: Nirranda: Josh Folkes 4, Dylan Lees 3, Jack Spokes 3, Jeremy Stacey 3, Ethan Harvey-Cleary 2, John Paulin, Dyaln Willsher, James Willsher. Allansford: Robert Hare, Ben Lenehan. Panmure 11.13 (79) def by Merrivale 13.10 (88) BEST: Panmure: Bradley Gedye, Jacob Moloney, Wilbur Pomorin, Noah Keane, Samuel Mahony, Patrick Mahony. Merrivale: Manny Sandow, Kyden Jarvis, James Fary, Matt Hausler, Luke Byrne, Blair McCutcheon. GOALS: Panmure: Bradley Gedye, Sam Mahony, Patrick Mahony, Lachlan McLeod, Jacob Moloney, Zeke Reeves, Daniel Roache, Isaac Sinnott, Jacob Taylor. Merrivale: Kyden Jarvis 4, Nathan Krepp 2, Jack Neave 2, Jye Wilson 2, Luke Byrne, Matt Hausler, Manny Sandow. Old Collegians 5.3 (33) def by Russells Creek 14.13 (97) BEST: Old Collegians: Timothy Lewis, Mitch Riddell, Mason Crosier, Aiden Grant, Eli Barker, Harry Hall. Russells Creek: Phillip Chatfield, Thomas Smith, Sam Alberts, Matthew Rook, Samuel Grinter, Taylem Wason. GOALS: Old Collegians: Connor Barby, Jarryd Cust, Benjamin England, Aiden Grant, Joe Nyikos. Russells Creek: Jyran Chatfield 3, Thomas Smith 3, Zavier McCartney 2, Zac Timms 2, Blair Hewett, Daniel Nicholson, Matthew Rook, Taylem Wason. Timboon Demons 3.11 (29) def by South Rovers 17.12 (114) BEST: Timboon Demons: Jordan Fowler, Kyle Delaney, Samuel Cole, Mitchell Wallace, Jack Gaut, Sam Negrello. South Rovers: Jake Bacon, Trent Harman, Jack Dowd, Dylan Cox, Aaron Seabrook, Simon Tindall. GOALS: Timboon Demons: Not available. South Rovers: Abel Farrell 4, Tim Ryan 4, Sandon Williams 3, Harry Boyd 2, Kurt Lenehan 2, Nathan Murphy, Brendan White. Kolora-Noorat 15.11 (101) def Dennington 5.7 (37) BEST: Kolora-Noorat: Benjamin Fraser, Justin Wallace, Fred Beasley, Joel Dillon, Tom Mckenzie, Paddy Baker. Dennington: Tom Lee, Tom Fitzgerald, Marcus Craig, Bronte Baker, Daniel Threlfall, Samuel Curtis. GOALS: Kolora-Noorat: Benjamin Fraser 6, Paddy Baker 2, George Beasley, Nick Bourke, Mark Clissold, Harry Darcy, Scott Judd, Joel Moloney, Justin Wallace. Dennington: Josh Stapleton 2, Bronte Baker, Reggie Barling, Lewis Campbell-Gavin. RESERVES Nirranda 12.7 (79) def Allansford 7.8 (50) BEST: Nirranda: Jake Hards, Tyler Coates, Jonathon McLaren, Jordan Ryan, Patrick Lee, Aaron Searle. Allansford: Josh Kirkwood, Shaun Watson, Stephen Kilpatrick, Joby Baker, Jeremy Ellis, Riley Murphy. GOALS: Nirranda: Aaron Searle 6, Brady Kew 2, Jordan Ryan 2, Martin Angus, Patrick Lee. Allansford: Taylan Jones 2, Jack Coyle, Jeremy Ellis, Josh Kirkwood, Jos Medley, Nanda Murdila. Panmure 3.3 (21) def by Merrivale 10.5 (65) BEST: Panmure: Tate Gardiner, Liam Bishop, Thomas Sinnott, Marcus Kelly, Patrick Ryan, Dylan Parsons. Merrivale: Jacob Henderson, Wilson Lenehan, Tye Kelson, Sam Astbury, Ben Mulcahy, Kaleb O'Flaherty GOALS: Panmure: Jake Hose, Andrew Meade, Trae Reeves. Merrivale: Sam Astbury 2, Ben Conboy 2, Troy McLaughlin 2, Emanuel Andrawos, Kirk Downie, Jacob Henderson, Ben Mulcahy. Old Collegians 4.2 (26) def Russells Creek 3.7 (25) BEST: Old Collegians: Pat Keane, Billy Keane, Hayden Jenkins, Thomas Giblin, Zachary Brooks, Isaac Williams. Russells Creek: Oliver Everall, Harrison Kilpatrick, Zak Welsford, Brandon Kiensrod, Christopher Robertson, Darcy McDonough. GOALS: Old Collegians: Jacob Hetherington 2, Hayden Jenkins, Pat Keane. Russells Creek: Bill Melican, Anthony Rook, Patrick Brady. Timboon Demons 5.8 (38) def by South Rovers 12.10 (82) BEST: Timboon Demons: Lachlan Rosolin, Campbell McKenzie, Brendan Hickey, Branden Hobbs, Clint Watson, Max Bond. South Rovers: Jake Morton, Luke Ryan, Alex Koutsoukis, Miles Picken, Keegan Picken, Jacob MacDonald. GOALS: Timboon Demons: Lachlan Rosolin 2, Dean Whitehead 2, Branden Hobbs. South Rovers: Miles Picken 4, Scott Nicolson 3, Keegan Picken 2, Logan Mcfayden, Luke Ryan, Josh Suggett. Kolora-Noorat 15.12 (102) def Dennington 1.5 (11) BEST: Kolora-Noorat: Rhys Cottam-Starkey, Jonah O'Brien, Patrick Glennen, Jake Sinnott, Paul McSween, Brad Holmes. Dennington: Tremaine Clarke, Liam Feros-Collins, Nelson McLaren, Benjamin Hadden, Mitchell Mclaren, Shaun Palmer. GOALS: Kolora-Noorat: Rhys Cottam-Starkey 5, Brad Holmes 4, Patrick Glennen 3, Jarrod Esh 2, Jacan Brooks. Dennington: Liam Feros-Collins. UNDER 18s Nirranda 4.4 (28) def by Allansford 7.7 (49) BEST: Nirranda: Toby Dalton, Jack Matthews, Jack Roberts, Archie Parsons, Oliver Delaney, Liam Loveday. Allansford: Kade Gordon, Ruben Swan, Jackson Van Ginneken, Toby Graham, Flynn Gleeson, Solomon Keane. GOALS: Nirranda: Brodie Delaney 2, Toby Dalton, Mathew McKenzie. Allansford: Flynn Gleeson 2, Ruben Swan 2, Sutha Hawkins, Solomon Keane. Old Collegians 1.1 (7) def by Russells Creek 15.9 (99) BEST: Old Collegians: Wilson Lilley, Tom Knight, Noah Dawson, Eamon Dempsey, Joseph Douglas, Lachlan Kenny. Russells Creek: Jyah Chatfield, Darcy Hoye, Darcy Dobson, Macauley Clark, Archie Lay, Dominic McCosh. GOALS: Old Collegians: Noah Dawson. Russells Creek: Jyah Chatfield 11, Archie Lay, Darcy Hoye, Jandamara Chatfield, Jordan Cashin. Timboon Demons 8.5 (53) def South Rovers 4.9 (33) BEST: Timboon Demons: Iagan McKenzie, Mitchell Wallace, Ned Deppeler, Taj Field, Rylee Parsons, Isaac Bedggood. South Rovers: Tom Droste, Harry Jenkins, Miles Picken, Hugo O'Callaghan, Xavier Ellul, Matt Edwards. GOALS: Timboon Demons: Samuel Stewart 2, Isaac Bedggood, Lewis Cunnington, Bailey Delaney, Ned Deppeler, Mitchell Wallace, Rylee Parsons. South Rovers: Tom Droste 2, Ethan Greene, Miles Picken. Kolora-Noorat def Dennington on forfeit NETBALL Please note a new privacy policy from Netball Victoria means all players aged 17 and under have had their profiles changed to hidden and therefore are not named in best or goal shooters. A GRADE Timboon 8, 22, 29, 42 (42) drew with South Rovers 13, 23, 32, 42 (42) BEST: Timboon: Nina Barlow 3, Tanya McKenzie 2, Ashlee Finch 1; South Rovers: Amy Jenkins 3, Zahra Walker 2, Lilly Schrama 1. GOALS: Timboon: Macy Gale 18; South Rovers: Lena Wright 29, Nadine Porter 13. Old Collegians 10, 18, 25, 36 (36) def Russells Creek 5, 13, 23, 34 (34) BEST: Old Collegians: Sheridan Krause 3, Madi Mutch 1; Russells Creek: Jessica Quinlivan 3, Bonnie Winter 2, Brooke Herbertson 1. GOALS: Old Collegians: Sheridan Krause 25, Georgia Murray 5; Russells Creek: Brooke Herbertson 20, Bonnie Winter 14. Nirranda 20, 43, 63, 84 (84) def Allansford 2, 6, 12, 15 (15) BEST: Nirranda: Georgia Haberfield 3, Joanna Couch 2, Steph Townsend 1; Allansford: Keely Price 3, Georgia Martin 1. GOALS: Nirranda: Amanda Gilbert 44, Chelsea Quinn 30, Steph Townsend 10; Allansford: Georgia Martin 5, Tessa Jewell 3. Kolora Noorat 8, 13, 18, 26 (26) def by Dennington 13, 19, 35, 40 (40) BEST: Kolora Noorat: Ashlee Twaddle 3, Alexandra Smith 2, Kaylee Malady 1; Dennington: Bonnie Williamson 2, Zoe Fleming 1. GOALS: Kolora Noorat: Alexandra Smith 16, Kaylee Malady 2, Sophie Sumner 1; Dennington: Zoe Fleming 21, Molly Evans 19. Panmure 11, 20, 25, 34 (34) def by Merrivale 10, 21, 32, 44 (44) BEST: Panmure: Lisa Pender 3, Jessica Rohan 2, Millie Mahony 1; Merrivale: Chloe Lovell 3, Kelsey Perry 2, Shelley Fary 1. GOALS: Panmure: Millie Mahony 17, Abby Sheehan 12, Jessica Rohan 5; Merrivale: Chloe Lovell 33, Shelley Fary 11. A RESERVE Timboon 10, 22, 34, 40 (40) def South Rovers 7, 15, 27, 37, (37) BEST: Timboon: Laura Rosolin 3; South Rovers: Remy Hirst 3, Grace Downie 2, Lauren Pender 1. GOALS: Timboon: Laura Rosolin 28; South Rovers: Asha Roche 26, Madison Hirst 11. Old Collegians 3, 9, 14, 23 (23) def Russells Creek 5, 8, 14, 18 (18) BEST: Old Collegians: Cassidy Waller 3, Hannah Garner 2, Sheridyn Speed 1; Russells Creek: Melina Kelson 3. GOALS: Old Collegians: Maddie O'Flynn 12, Tamara Bull 1; Russells Creek: Mackenzie Van der Starre 6, Lillian Maher 4, Kiara Dannatt 2. Panmure 4, 9, 15, 24 (24) def by Merrivale 9, 15, 26, 30 (30) BEST: Panmure: Jess Jones 3, Tess McKenzie 2, Lily Lourey 1; Merrivale: Jennifer Netherway 3, Jessica McKenzie 2, Chloe Chadderton 1. GOALS: Panmure: Laura Roberts 11, Tess McKenzie 10, Stephanie Jamieson 3; Merrivale: Jennifer Netherway 20, Ashlan Noonan 6, Chloe Chadderton 4. Kolora Noorat 6, 15, 21, 28 (28) def Dennington 6, 11, 18, 26 (26) BEST: Kolora Noorat: Grace Mugavin 1; Dennington: Rebecca Rea 3, Maddison Buchtmann 1. GOALS: Kolora Noorat: Grace Mugavin 22; Dennington: Tara Fitzgerald 20, Nikeeda Katsaros 4, Caitlin Doukas 2. Nirranda 9, 18, 21, 27 (27) def Allansford 6, 11, 16, 25 (25) BEST: Nirranda: Claudia Dean 3, Taylah Wooster 2, Thalia Coates 1; Allansford: Amy McGillivray 3, Stacy Mills 2, Sarah Neeson 1. GOALS: Nirranda: Brooke Haberfield 15, Rebecca Young 12; Allansford: Donna Chatfield 10, Stacy Mills 9, Kate Schultz 6. B GRADE Old Collegians 4, 8, 10, 12 (12) def by Russells Creek 11, 18, 25, 35 (35) BEST: Old Collegians: Amy Harman 2, Delaney Waller 1; Russells Creek: Maggie Johnson 3, Paige Bell 2, Emily Symons 1. GOALS: Old Collegians: Emily Thomas 6, Rhiarna Gee 2, Liana Delaney 2, Delaney Waller 2; Russells Creek: Chloe Lowery 14, Chelsea Smith 11, Paige Bell 10. Panmure 5, 9, 13, 20 (20) def by Merrivale 12, 24, 28, 36 (36) BEST: Panmure: Briony Ziegelaar 2. Merrivale: Chelsea Taylor 3, Sarah Porter 2, Mylie Gill 1. GOALS: Panmure: Hannah O'Sullivan 15, Georgia Daly 4, Jacoba Mungean 1; Merrivale: Lisa Dillon 16, Ally Fedley 11, Jane Fish 9. Timboon 8, 15, 24, 31 (31) def South Rovers 7, 12, 13, 18 (18) BEST: Timboon: Sarah Woods 3, Maddie Delaney 2, Emily Walsh 1; South Rovers: Maryke Ralph 3, Rebecca Maclean 2, Maggie Moss 1. GOALS: Timboon: Nicole Burvill 17, Mikayla Zanker 14; South Rovers: Rebecca Maclean 13, Aimee Finlayson 5. Kolora Noorat 4, 12, 21, 26 (26) def by Dennington 10, 19, 30, 41 (41) BEST: Kolora Noorat: Leanne Hutchins 3, Lucia McSween 2, Angela Gee 1; Dennington: Claudia Richardson 3. GOALS: Kolora Noorat: Gabrielle Lenehan 21, Lucia McSween 3, Zoe Bouchier 2; Dennington: Amity Brookes 19. Nirranda 8, 16, 24, 33 (33) def Allansford 3, 11, 14, 17 (17) BEST: Nirranda: Macey-lee Hickey 3, Lucretia Bell 1; Allansford: Sonia Arms 3, Abbie Petschel 2. GOALS: Nirranda: Chelsea Walsh 19, Emma Keogh 10, Brooke Haberfield 4; Allansford: Jordan Muller 6. 17 & UNDER Nirranda 1, 2, 4, 5 (5) def by Allansford 15, 26, 31, 37 (37) Kolora Noorat 11, 18, 30, 37 (37) def Dennington 4, 8, 13, 17 (17) Old Collegians 3, 11, 14, 19 (19) def by Russells Creek 7, 9, 13, 20 (20) Panmure 2, 3, 3, 4 (4) def by Merrivale 12, 31, 41, 55 (55) Timboon 14, 24, 37, 51 (51) def South Rovers 3, 6, 10, 11 (11) MORE SPORT Our journalists work hard to provide local, up-to-date news to the community. 