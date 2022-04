news, latest-news,

Nirranda 2.4 7.11 10.16 14.24 (108) Dennington 1.3 2.4 5.6 6.7 (43) GOALS: Nirranda: E.Harvey-Cleary 3, J.Spokes 3, J.Folkes 2, D.Lees 1, J.Prommer 1, M.Primmer 1, D.Willsher 1, J.Willsher 1; Dennington: J.Garner 2, J.Stapleton 2, J.Noonan 1 BEST: Nirranda:Ethan Harvey-Cleary, Dylan Philp, Jack Spokes, Jack Primmer, Reagan Nutting, Hugh Giblin; Dennington: Jordan Garner, Daniel Threlfall, Samuel Lee, Luke Pearson, Jeremy Turner, Benjamin Thornton Panmure 4.4 7.6 14.10 15.13 (103) Kolora-Noorat -.- 4.4 5.4 6.5 (41) GOALS: Panmure: L.Kew 3, J.Dalton 2, L.McLeod 2, D.Roache 2, B.Bant 1, C.Bant 1, B.Gedye 1, S.Mahony 1, T.Murnane 1, W.Pomorin 1; Kolora-Noorat: F.Beasley 1, S.Judd 1, S.Kenna 1, L.McConnell 1, B.Williams 1 BEST: Panmure: Louis Kew, Wilbur Pomorin, Matt Colbert, Samuel Mahony, Jesse Dalton, Tyler Murnane; Kolora-Noorat: Fred Beasley, Joel Moloney, Ryan OConnor, Luke McConnell, Luke Tebble Allansford 1.- 3.1 6.3 11.6 (72) Old Collegians 3.1 3.2 6.3 6.7 (43) GOALS: Allansford: R.Hare 6, C.Day 2, D.Wynd 2, J.Baker 1, R.Swan 1; Old Collegians: M.Lenehan 4, M.Riddell 1, H,White 1 BEST: Allansford: Zach Jamieson, Robert Hare, Zavier Mungean, Cooper Day, Brett Hunger, Rhys Buck; Old Collegians: Timothy Lewis, Harry Hall, Jonah Bowles, Declan Gleeson, Lachlan Dickson, Mitch Riddell Merrivale 4.2 12.7 17.12 26.19 (175) Timboon Demons -.4 2.6 2.6 2.7 (19) GOALS: No information provided BEST: Merrivale: Blair McCutcheon, Liam M O'Sullivan, Dylan Scoble, Nathan Krepp, Jack Gleeson, Matt Hausler; Timboon Demons: Jordan Fowler, Jack Gaut, Ash Hunt, Cameron Mitchell, Tyler Thorburn, Timothy Smurthwaite Russells Creek 5.2 10.5 15.9 17.12 (114) South Rovers 2.1 4.1 7.2 9.7 (61) GOALS: Russells Creek: T.Smith 4, D.Nicholson 3, B.Rudland-Castles 3, J.Chatfield 2, X.McCartney 2, D.Burns 1, W.McPhee 1; South Rovers: T.Rhook 3, A.Farrell 2, J.Fedley 2, C.Britten 1, T.Harman 1 BEST: Russells Creek: Taylem Wason, Daniel Nicholson, Jude Forth Bligh, Blake Rudland-Castles, Dylan Burns, Thomas Smith; South Rovers: Sam Wilde, Kurt Lenehan, Craig Britten, Tom Wilson, Kevin Moloney, Justin Fedley WDNFL Reserves Nirranda 20.13 (133) Dennington 1.0 (6) - Panmure 8.13 (61) Kolora-Noorat 6.5 (41) - Old Collegians 4.6 (30) Allansford 3.4 (22) - Timboon Demons 2.3 (15) Merrivale 15.7 (97) - South Rovers 5.4 (34) Russells Creek 5.5 (35) WDNFL Under 18s Nirranda 12.4 (76) Dennington 3.1 (19) - Old Collegians 2.3 (15) Allansford 15.20 (110) - Timboon Demons 7.12 (54) Merrivale 8.2 (50) - South Rovers 5.6 (36) Russells Creek 8.10 (58) Timboon 10, 19, 30, 41, (41) Merrivale 0, 22, 33, 45, (45) BEST Timboon Hollie Castledine 3 Ashlee Finch 2 Macy Gale 1 Merrivale: Kelsey Perry 3 Jocelyn McDonald 2 Nicole Ferguson 1 South Rovers 22, 46, 80, 102, (102) Russells Creek 22, 40, 60, 74, (74) BEST South Rovers: Lilly Schrama 3 Nadine Porter 2 Lena Wright 1 Russells Creek: Rhyz Greene-Kelson 3 Bonnie Winter 2 Rachel Hansen 1 Nirranda 20, 41, 59, 80, (80) Dennington 5, 10, 15, 23, (23) BEST Nirranda: Joanna Couch 3 Steph Townsend 2 Amanda Gilbert 1 Dennington: Katelyn Grant 3 Rachael Waterson 2 Hannah Rose 1 Panmure A Grade 74, -, -, -, (74) Kolora Noorat A Grade 20, -, -, -, (20) BEST Panmure: Abby Sheehan 3 Lisa Pender 2 Amelia Bant 1 Kolora Noorat: Eliza Smith 3 Kaylee Malady 2 Natalie Farley 1 Old Collegians A Grade -, -, -, -, (39) Allansford A Grade -, -, -, -, (39) A Reserve: South Rovers 6, 14, 22, 30, (30) Russells Creek 14, 34, 50, 70, (70) BEST South Rovers: Flynn Gleeson 3 Lauren Pender 2 Demi Holmes 1 Russells Creek: Jacqueline Tippett 3 Mackenzie Van der Starre 2 Georgia O'Keefe 1 Panmure 54, -, -, -, (54) Kolora Noorat 23, -, -, -, (23) BEST Panmure: Laura Roberts 3 Lily Lourey 2 Tess McKenzie 1 Kolora Noorat: Jenna Twaddle 3 Linda Kenna 2 Grace Mugavin 1 Timboon 7, 12, 18, 23, (23) Merrivale 6, 19, 27, 34, (34) BEST Timboon: Liv Williams 3 Maya Steere 2 Delys Jones 1 Merrivale: Jessica McKenzie 3 Ashlan Noonan 2 Tiffany Gill 1 Nirranda 10, 23, 34, 42, (42) Dennington 5, 10, 15, 18, (18) BEST Nirranda: Thalia Coates 3 Maddie Hunger 2 Claudia Dean 1 Dennington A Reserve: Molly Evans 3 Tara Fitzgerald 2 Chloe Manuell 1 Old Collegians A Reserve -, -, -, -, (12) Allansford A Reserve -, -, -, -, (37) B Grade: Nirranda 13, 25, 34, 44, (44) Dennington 7, 10, 18, 26, (26) BEST Nirranda: Macey-lee Hickey 3 Chelsea Walsh 2 Kaitlin Willsher 1 Dennington: Claudia Richardson 3 Jordi McNamara 2 Gabrielle Hose 1 Timboon 3, 10, 11, 15, (15) Merrivale 9, 16, 24, 36, (36) BEST Timboon: Tara Anderson 3 Mikayla Zanker 2 Isabella Finney 1 Merrivale: Lisa Dillon 3 Lucy Attrill 2 Ally Fedley 1 Panmure 46, -, -, -, (46) Kolora Noorat 19, -, -, -, (19) BEST Panmure: Kelsey Barling 3 Georgia Daly 2 Alexandra Barker 1 Kolora Noorat : Gabrielle Lenehan 3 Rachel Cameron 2 Sophie Pearson 1 South Rovers 8, 18, 22, 32, (32) Russells Creek 36, 58, 89, 115, (115) BEST South Rovers: Maggie Moss 3 Rebekah Goodall 2 Mel Kerr 1 Russells Creek: Georgia Collins 3 Maggie Johnson 2 Hollee Chuck 1 Old Collegians -, -, -, -, (18) Allansford -, -, -, -, (35) 13 & Under: Panmure1, -, -, -, (11) Kolora Noorat 8, -, -, -, (8) BEST Panmure: Violet Moore 3 Jessica Roberts 2 Lucy Rea 1 Kolora Noorat: Olivia Coburn 3 Stella Kavanagh 2 Phoebe-Li Underhill 1 GOALS Panmure: Lucy Rea 6 Violet Moore 4 Jessica Roberts 1 Kolora Noorat: Phoebe-Li Underhill 8 Timboon 1, 2, 4, 5, (5) Merrivale 0, 0, 4, 7, (7) BEST Timboon : Olivia Benson 3 Asha Loughnan 2 Stella Smith 1 Merrivale: Nicole Moulsdale 3 Hayley Hansford 2 Ruby Bath 1 GOALS Timboon: Darcie Hutchins 2 Asha Loughnan 2 Sophia Watts 1 Merrivale: Ruby Bath 5 Tyeesha Jenkins 2 South Rovers 8, 14, 22, 31, (31) Russells Creek 0, 0, 0, 0, (0) BEST South Rovers : Grace McCormack 3 Matilda Alexander 2 Skyla Reid 1 Russells Creek: Haylee Stokes 3 Ayrli Baxter 2 Millicent Black 1 GOALS South Rovers : Grace McCormack 14 Sarah Moore 12 Skyla Reid 3 Imogen Evans 2 Nirranda 2, 5, 7, 8, (8) Dennington 8, 10, 16, 26, (26) BEST Nirranda: Lottie Wallace 3 Olivia Rigby 2 Summa Lambert 1 Dennington: Gemma Dance 3 Kayla Foley 2 Lexi Boyle 1 GOALS Nirranda Tayla Parsons 10 Lori Willsher 6 Dennington: Kayla Foley 22 Gemma Dance 18 Charlotte Wythe 6 Sophie Ryan 6 Old Collegians 0, 1, 1, 1, (1) Allansford 4, 9, 17, 24, (24) GOALS Old Collegians Hayley Slattery 1 Allansford 13 & Under: Ellie Christoforou 22 Bella Mcgowan 2 15 & Under Timboon 1, 2, 5, 7, (7) Merrivale 5, 12, 21, 29, (29) BEST Timboon: Paige Redshaw 3 Holly Delaney 2 Evie Gordon 1 Merrivale: Lola McCarthy 3 Layla Quarrell 2 Lila Wilkinson 1 Panmure 24, -, -, -, (24) Kolora Noorat 33, -, -, -, (33) BEST Panmure: Jada Shand 3 Mia McLaren 2 Audrey Moore 1 Kolora Noorat: Meg Pekin 3 Rose Beasley 2 Keely Vaughan 1 Nirranda 6, 7, 13, 15, (15) Dennington 6, 13, 14, 18, (18) BEST Nirranda: Elle Mcdonough 3 Molly Mansbridge 2 Isabella Morgan 1 Dennington: Tamzin Columbine 3 Sophie Jephcott 2 Lauren Foley 1 South Rovers 10, 20, 28, 42, (42) Russells Creek 4, 6, 9, 16, (16) BEST South Rovers: Ivy Richardson 3 Amelia Harris 2 Imahni Gainey 1 Russells Creek: Maggie Barker 3 Isabel Griffiths 2 Hannah Wallace 1 Old Collegians 2, 5, 13, 18, (18) Allansford 7, 10, 10, 13, (13) 17 & Under: Timboon 10, 28, 42, 52, (52) Merrivale 26, 52, 76, 96, (96) BEST Timboon: Kyla Groves 3 Nikki Clover 2 Olivia Whiting 1 Merrivale: Olivia Wolter 3 Paiyton Noonan 2 Zoe Bryce 1 Nirranda 4, 10, 15, 21, (21) Dennington 3, 8, 10, 13, (13) BEST Nirranda: Bella Wallace 3 Giaan Giaan 2 Milly Wiggins 1 Dennington: Rahlee Hansford 3 Cara Wheatley 2 Gabrielle Hose 1 Panmure 19, -, -, -, (19) Kolora Noorat 50, -, -, -, (50) BEST Panmure: Amy Jones 3 Jorja Couch 2 Tamara Clark 1 Kolora Noorat: Mila Croft 3 Isabelle Kenna 2 Sophie Curran 1 South Rovers 6, 14, 20, 26, (26) Russells Creek 22, 47, 67, 107, (107) BEST South Rovers: Mary Mclean 3 Paige Brisbane 2 Meg McGrath 1 Russells Creek: Charlotte Van der Starre 3 Carla Van Zyl 2 TASH BARKER 1 Old Collegians 7, 13, 22, 27, (27) Allansford 9, 14, 19, 25, (25)

